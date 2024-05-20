Врач раскрыл опасность полного отказа от соли

Полный отказ от соли может привести к судорогам в мышцах, рассказала «МК в Мурманске» врач-эндокринолог Маргарита Беленова. По ее словам, не следует полностью отказываться от соли, поскольку из-за этого может ухудшиться общее самочувствие.

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"Последствия будут самыми неблагоприятными: общее ухудшение самочувствия, тошнота, снижение аппетита, отвращение к еде, нарушение пищеварения на фоне снижения выработки соляной кислоты, мышечная слабость, судороги в мышцах, резкое снижение артериального давления", — объяснила специалист.

Врач отметила, что поваренная соль нужна организму, поскольку содержит в себе ионы натрия и хлора. Рекомендуется употреблять в сутки около 5 г соли.

Если все же хочется сократить количество соли, лучше прекратить есть готовые закуски, фастфуд, соленья и копчености, добавила эндокринолог. Кроме того, лучше перейти на фрукты, овощи и отварное мясо, подытожила Беленова.

Ранее диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско рассказала, что злоупотребление солью может привести к серьезным проблемам со здоровьем, например инфаркту или инсульту. Врач отметила, что соль задерживает жидкость в организме, а это может стать причиной развития артериальной гипертензии.