Фармаколог рассказал о частых ошибках, допускаемых пациентами, принимающими лекарства

По словам главного внештатного фармаколога Минздрава России Владимира Петрова, любое лекарство, даже безрецептурное, требует назначения врача. При этом нужно соблюдать правила приема лекарств. Например, рассказал Петров, препарат должен приниматься по индивидуально подобранной схеме. Нельзя нарушать дозировку и кратность приема.

Даже в том случае, когда препарат назначил врач, перед его приемом нужно ознакомиться с инструкцией, поскольку она может содержать специфические указания.

Также не стоит запивать таблетки чаем или кофе, поскольку компоненты напитков могут вступать в реакцию с лекарствами и менять их всасывание и эффект. Лучше всего вместо этих напитков использовать чистую воду.

Еще один совет, которым не стоит пренебрегать, не закупать лекарства впрок.

«Со временем может врач может назначить другую дозировку или отменить препарат», – объяснил Петров.

Врач и телеведущая Елена Малышева предостерегла от регулярного приема слабительных препаратов. Также Малышева назвала обезболивающее, которое менее всего вредит желудку.