Когда можно к нутрициологу, а когда он не поможет

Главное отличие нутрициолога от диетолога — врачебное образование. Диетолог — это врач, который сначала отучился в медицинском вузе, а потом прошёл специализацию по диетологии и получил соответствующий сертификат. Нутрициологи обучаются в разных школах и у разных экспертов за деньги, но далеко не всегда имеют даже косвенное отношение к медицине.

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С чем можно обращаться к нутрициологу

Здоровый (это важно) человек может прийти к нутрициологу за советами по рациональному питанию, объяснила врач-эндокринолог, диетолог медицинского центра «Московская клиника» Елена Чёрная.

Вот что может нутрициолог:

познакомить с правилами сбалансированного питания и основными принципами энергетического обмена;

научить включать в суточный рацион нужные группы продуктов;

помочь с составлением индивидуального рациона (с учётом рекомендаций врача);

обучить правильным способам приготовления пищи;

дать советы по организации питания и контролю за калорийностью рациона;

научить читать этикетки, чтобы разбираться в составе продуктов.

Что нельзя делать нутрициологу

Важно понимать, что нутрициологи не имеют права:

отправлять клиентов на обследования и ставить по их результатам «диагнозы»;

составлять диеты, чтобы лечить какие-либо заболевания;

давать рекомендации, противоречащие назначениям лечащего врача;

рекомендовать стиль питания, который не соответствует научным представлениям о рациональном сбалансированном рационе;

назначать медицинские препараты и даже БАДы, сказала Чёрная порталу «Доктор Питер».

Подробнее о том, кто такие нутрициологи, читайте в энциклопедии «Секрета».