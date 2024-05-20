Когда можно к нутрициологу, а когда он не поможет? Объяснила врач
Главное отличие нутрициолога от диетолога — врачебное образование. Диетолог — это врач, который сначала отучился в медицинском вузе, а потом прошёл специализацию по диетологии и получил соответствующий сертификат. Нутрициологи обучаются в разных школах и у разных экспертов за деньги, но далеко не всегда имеют даже косвенное отношение к медицине.
С чем можно обращаться к нутрициологу
Здоровый (это важно) человек может прийти к нутрициологу за советами по рациональному питанию, объяснила врач-эндокринолог, диетолог медицинского центра «Московская клиника» Елена Чёрная.
Вот что может нутрициолог:
- познакомить с правилами сбалансированного питания и основными принципами энергетического обмена;
- научить включать в суточный рацион нужные группы продуктов;
- помочь с составлением индивидуального рациона (с учётом рекомендаций врача);
- обучить правильным способам приготовления пищи;
- дать советы по организации питания и контролю за калорийностью рациона;
- научить читать этикетки, чтобы разбираться в составе продуктов.
Что нельзя делать нутрициологу
Важно понимать, что нутрициологи не имеют права:
- отправлять клиентов на обследования и ставить по их результатам «диагнозы»;
- составлять диеты, чтобы лечить какие-либо заболевания;
- давать рекомендации, противоречащие назначениям лечащего врача;
- рекомендовать стиль питания, который не соответствует научным представлениям о рациональном сбалансированном рационе;
- назначать медицинские препараты и даже БАДы, сказала Чёрная порталу «Доктор Питер».
Подробнее о том, кто такие нутрициологи, читайте в энциклопедии «Секрета».
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