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Когда можно к нутрициологу, а когда он не поможет? Объяснила врач

Главное отличие нутрициолога от диетолога — врачебное образование. Диетолог — это врач, который сначала отучился в медицинском вузе, а потом прошёл специализацию по диетологии и получил соответствующий сертификат. Нутрициологи обучаются в разных школах и у разных экспертов за деньги, но далеко не всегда имеют даже косвенное отношение к медицине.

Когда можно к нутрициологу, а когда он не поможет
©  Секрет Фирмы

С чем можно обращаться к нутрициологу

Здоровый (это важно) человек может прийти к нутрициологу за советами по рациональному питанию, объяснила врач-эндокринолог, диетолог медицинского центра «Московская клиника» Елена Чёрная.

Вот что может нутрициолог:

  • познакомить с правилами сбалансированного питания и основными принципами энергетического обмена;
  • научить включать в суточный рацион нужные группы продуктов;
  • помочь с составлением индивидуального рациона (с учётом рекомендаций врача);
  • обучить правильным способам приготовления пищи;
  • дать советы по организации питания и контролю за калорийностью рациона;
  • научить читать этикетки, чтобы разбираться в составе продуктов.

Что нельзя делать нутрициологу

Важно понимать, что нутрициологи не имеют права:

  • отправлять клиентов на обследования и ставить по их результатам «диагнозы»;
  • составлять диеты, чтобы лечить какие-либо заболевания;
  • давать рекомендации, противоречащие назначениям лечащего врача;
  • рекомендовать стиль питания, который не соответствует научным представлениям о рациональном сбалансированном рационе;
  • назначать медицинские препараты и даже БАДы, сказала Чёрная порталу «Доктор Питер».

Подробнее о том, кто такие нутрициологи, читайте в энциклопедии «Секрета».

Болезни и лекарства
Елена Черная
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