Пересоленная еда вдвое повышает риск заболевания раком желудка

Избыток соли в питании может разрушить защитное покрытие желудка, повредить ткани и привести к мутациям. Диетологи из Венского университета провели 11-летнее исследование, в ходе которого выяснили, что люди, которые постоянно добавляли соль в пищу, на 39% чаще заболевали раком желудка.

Об этом написала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она отметила, что в сутки можно съедать не больше 2300 мг соли (это примерно одна чайная ложка). Но при этом среднестатистический взрослый человек эту норму сильно превышает, съедая в сутки около 3400 мг.

Все дело в том, что основная часть соли есть в продуктах из магазина: полуфабрикатах, снеках, в выпечке и других. Плюс - мы часто сами досаливаем еду, что также провоцирует болезни почек.

"Уследить за реальными цифрами потребляемой соли непросто, но можно подходить к питанию более осознанно. Например, обращать внимание на состав продуктов, больше готовить самостоятельно, использовать специи, чтобы компенсировать нехватку вкуса", - пишет врач.

Если вы решили все-таки посолить блюдо, то лучше сделать это в тарелке, а не в кастрюле - так легче контролировать объем потребляемой соли.