Врач объяснил психические проблемы у говорящих во сне людей

Эксперты отмечают, что сомнолоквия, или сноговорение, во сне могут быть признаком психологических проблем, особенно у людей, находящихся в состоянии стресса и напряжения.

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Согласно мнению психоаналитика и сомнолога Алексея Мелехина, такие проявления часто характерны для перфекционистов, людей с эмоциональным выгоранием и тех, кто страдает посттравматическим расстройством. Люди с обсессивно-компульсивным расстройством также могут говорить во сне из-за постоянного напряжения и потребности контроля.

Хотя подобные проявления обычно не представляют угрозы для здоровья, они могут свидетельствовать о проблемах с психическим здоровьем. Врачи рекомендуют обратить внимание на то, не мешает ли сомнолоквия полноценному отдыху и уделить внимание своему психологическому благополучию.