Как принимать таблетки и чем их нельзя запивать

Лекарства плотно вошли в нашу жизнь и часто спасают нам не только здоровье, но и жизнь. Однако, чтобы лечение было эффективно, принимать медикаменты нужно правильно. Как именно, рассказал главный фармаколог Минздрава России Владимир Петров.

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Эксперты назвал несколько главных правил, которые необходимо соблюдать, начиная медикаментозную терапию.

1. Любой лекарственный препарат, даже безрецептурный, должен назначать врач. Самолечение может быть крайне опасно.

"Возможно, вы уже принимаете какие-то лекарства для лечения хронического заболевания, контрацептивные препараты или биодобавки, в которых могут быть значимые дозы веществ с определенными эффектами. Безрецептурные препараты могут взаимодействовать с ними, усиливая или уменьшая их действие. Поэтому когда врач назначает вам лечение, нужно сообщить ему о том, какие препараты вы уже принимаете", - пояснил Владимир Петров.

2. Не выбирайте лекарство только потому, что оно помогло кому-то из ваших знакомых. Интернет - тоже не лучший источник информации. Риск самостоятельного выбора лечения состоит еще и в том, что если вы ошибетесь и начнете принимать не то лекарство, вы потеряете время - лучше не затягивать с обращением за медицинской помощью.

"Даже если лекарство кажется безопасным, остаются риски передозировки при его использовании или неудачной комбинации с другими препаратами. Обязательно консультируйтесь с врачом, чтобы выбрать наиболее подходящее и безопасное лечение!", - подчеркивает эксперт.

3. Лекарства нужно принимать регулярно, в соответствии со схемой и дозировкой, которые назначил специалист. Только так они будут создавать нужные концентрации в тканях организма.

"Пропустили прием в положенное время - концентрация снизилась, эффект уменьшился. Кроме того, регулярный прием лекарства - это важная привычка, гарантия эффективного лечения. Да и врачу, без соблюдения пациентом режима дозирования, будет трудно оценить, насколько эффективно работает препарат, нужно ли корректировать лечение", - пояснил Владимир Петров.

4. Научитесь хотя бы минимально разбираться в лекарствах. Большое количество разных торговых марок (и названий) одного и того же лекарства может запутать. Нужно понимать, что главная информация - это действующее вещество в препарате, оно называется "международное непатентованное наименование" - МНН. Также важно разбираться в дозировках и комбинациях действующих веществ в одном препарате.

"Сегодня врач ждет от пациента большей информированности. Мы, врачи, предполагаем осознанное отношение к процессу лечения. Пациенту важно отличать торговое наименование лекарства от международного непатентованного наименования - уникального, универсального для всех стран названия вещества, которое содержится в препарате. Торговая марка может сбить с толку, а по МНН информацию о препарате можно найти всегда. Кроме того, пациент может одновременно наблюдаться у нескольких врачей-специалистов, каждый из которых может дать свои рекомендации, и одно и то же лекарство может быть рекомендовано под разными торговыми названиями. В этом случае знание МНН позволит избежать двойного назначения одного и того же препарата, то есть передозировки и других нежелательных последствий", - пояснил эксперт.

5. Не стоит покупать лекарства впрок.

"Прежде всего, ситуация может измениться, и пациенту потребуется другая дозировка, или препарат будет отменен или заменен на другой. Лекарства имеют ограниченный срок годности. Опыт показывает, что когда мы покупаем лекарства "про запас", нередко случается так, что срок хранения истекает, и препарат приходится выбрасывать. Также есть проблема хранения лекарств - многие из них надо хранить в прохладном месте, (некоторые даже в холодильнике). В домашних условиях это неудобно", - отметил главный фармаколог.

6. Таблетки лучше всего запивать обычной чистой водой комнатной температуры. С водой таблетку легче проглотить, она быстрее пройдет в нужный отдел желудочно-кишечного тракта, растворится и усвоится.