В последние годы в моду все больше входит курение электронных сигарет и вейпов, в том числе, у женщин. Многие выбирают этот способ курения думая, что он менее вредный, а также потому, что электронные сигареты курить приятнее, чем обычные. Такое ошибочное мнение складывается из-за сладкого вкуса и отсутствия табачного запаха.

На самом же деле, электронные сигареты и вейпы в разы опаснее обычного табака и пока еще не до конца изучены. Врач-онколог и торакальный хирург Андрей Нефедов рассказал WomanНit, как электронные сигареты влияют на здоровье женщин, в том числе репродуктивное.

Плохо влияют на репродуктивную систему

По словам нашего эксперта, долгосрочные последствия от электронных сигарет могут быть еще хуже, чем от обычных.

«Чтобы доказать вред курения табака потребовалось 30 лет активного употребления вещества населением. После этого периода началась массовая заболеваемость раком легкого. Однозначно курение электронных сигарет скажется еще хуже на здоровье людей, потому что их состав зачастую неизвестен и содержит большое количество канцерогенов и вредных для всего организма веществ", — рассказал Андрей.

Исследования доказали, что „электронки“ увеличивают риски развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и сердечно-сосудистых заболеваний. Для женщин курение опасно еще и негативным влиянием на репродуктивную систему и даже на здоровье будущего ребенка.

По словам Нефедова, вейпинг и электронные сигареты содержат в себе никотин, употребление которого доказано приводит к проблемам с фертильностью — из-за него снижается уровень эстрогена и может наступить нарушение менструального цикла, что, в свою очередь, усложняет зачатие.

„Несмотря на то, что электронные сигареты воспринимаются как менее вредные, они так же, как и сигареты влияют на течение беременности. Во время вынашивания курение должно быть исключено — никотин ухудшает кровоток в плаценте, что негативно сказывается на развитии плода. Вейпинг также может увеличить риск преждевременных родов, малого веса при рождении и других осложнений во время беременности, которые на данный момент еще не до конца исследованы“, — заверил наш эксперт.

Вызывают еще большую зависимость

Электронные сигареты вызывают еще более агрессивную зависимость, чем обычные и их употребление совсем не контролируется:

Онколог: „Если мы берем обычные сигареты, то количество затяжек хотя бы фиксировано — 10—15 в одной, а с вейпами затяжки бесконтрольны. Люди просто курят их постоянно, почти без перерывов, так как насыщения не происходит. К тому же, солевой никотин, который содержится в таких испарителях, намного быстрее обычного поступает в кровоток. Это сначала вызывает быстрое удовлетворение, а затем и необходимость в более высокой дозе, что приводит к постоянному курению“.

Провоцируют рак легкого

Кроме того, электронные сигареты провоцируют отдельные вейп-ассоциированные болезни и пневмонии. Они могут безвозвратно повредить легкие. А наиболее опасным последствием любого курения остается рак легких.

„Можно считать, что курение электронных сигарет и вейпов быстрее приведет к раку легких, чем курение обычных. Последние имеют фильтр, который несколько затрудняет доставку токсинов и канцерогенов, как раз и вызывающих рак легких, в органы дыхания. Электронные же сигареты его лишены и не вызывают рефлексов кашля, отторжения, раздражения, из-за чего человек легче вдыхает продукты испарения. А эти вещества за счет своей структуры гораздо глубже проникают в ткани легких, что ведет к деформации ткани и, как следствие, к болезням легких, например, раку“.

Рак легкого — коварное заболевание, так как оно не болит и может даже никак не проявлять себя на первых стадиях — когда вылечить его можно эффективно. При этом заболевание быстро прогрессирует, поэтому главная задача в его успешном лечении — обнаружить на ранних стадиях. По словам Андрея Нефедова, в группу наибольшего риска развития рака легкого входят курильщики в возрасте 50—70 лет со стажем более 30 лет. Однако из-за отсутствия фильтра на электронных сигаретах их потребители могут попасть в зону риска существенно раньше.

Как предотвратить проблему

Чтобы выявить рак легких на ранних стадиях необходимо пройти скрининг при помощи низкодозовой компьютерной томографии (НДКТ). Этот метод диагностики позволяет заметить даже самые маленькие опухоли, что невозможно при прохождении ежегодной флюорографии. В ряде регионов такое обследование можно пройти бесплатно. Нефедов рекомендует курильщикам как можно скорее отказаться от пагубной привычки и пройти скрининг, чтобы иметь возможность своевременно получить необходимое лечение.