Эндокринолог назвал анализы, на которые не стоит тратить деньги

Эндокринолог Терушкин назвал анализы, на которые не стоит тратить деньги
Врач-эндокринолог Роман Терушкин перечислил анализы, которые, по его словам, совершенно бесполезны.
Терушкин утверждает, что не все популярные анализы нужно сдавать. Он не одобряет тот факт, что врачи назначают их, но еще хуже, что по ним пытаются ставить диагноз.
Во-первых, это анализы на инсулин и сывороточное железо. Дело в том, что их показатели в крови меняются в течение дня, а потому результаты тяжело назвать достоверными.
«Самое главное, показатель инсулина не влияет на тактику лечения, поэтому и сдавать этот анализ нет необходимости», – передает слова Терушкина «Прайм».
К таким же бесполезным анализам эксперт отнес определение содержания витаминов группы В и магния. Нормальный уровень их не всегда отражает истинное положение вещей, а показатель важнейшего микроэлемента – магния снизится в организме в последнюю очередь. По словам врача, организм всеми силами поддерживает его норму.
Другим популярным анализом, смысла в котором практически нет, является кортизол. Его нормальный уровень не исключает ни избытка, ни недостатка.
«Очень часто бывает повышен, и это значит только одно: у вас есть надпочечники и они работают», – отметил Терушкин.
К другим бесполезным анализам врач отнес выявление содержания лептина и йода. Первый вырабатывается в жировой ткани, а потому зависит от телосложения человека. Как и инсулин, он никак не влияет на тактику врача при назначении лечения. В свою очередь показатель йода в крови зависит от слишком большого числа факторов, а потому не является надежным показателем.
Онкомаркеры также не стоит сдавать всем подряд. Их должны назначать лишь людям с уже выявленным диагнозом для контроля лечения и прогноза заболевания. Дело в том, что такой анализ не совсем точный, ведь его показатели повышаются не только из-за рака, но и при ОРВИ или воспалительном процессе.
Врач также предостерег от сдачи анализов на адреналин и серотонин. Показатель адреналина очень динамичен, а потому такой анализ абсолютно не имеет смысла. Серотонин полезен для выявления онкологических заболеваний, тогда как люди думают с его помощью выявить депрессию. Врач заверил, что такой анализ ни в коем случае нельзя использовать для диагностики депрессии.
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