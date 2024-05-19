Эндокринолог назвал анализы, на которые не стоит тратить деньги

Врач-эндокринолог Роман Терушкин перечислил анализы, которые, по его словам, совершенно бесполезны.

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Терушкин утверждает, что не все популярные анализы нужно сдавать. Он не одобряет тот факт, что врачи назначают их, но еще хуже, что по ним пытаются ставить диагноз.

Во-первых, это анализы на инсулин и сывороточное железо. Дело в том, что их показатели в крови меняются в течение дня, а потому результаты тяжело назвать достоверными.

«Самое главное, показатель инсулина не влияет на тактику лечения, поэтому и сдавать этот анализ нет необходимости», – передает слова Терушкина «Прайм».

К таким же бесполезным анализам эксперт отнес определение содержания витаминов группы В и магния. Нормальный уровень их не всегда отражает истинное положение вещей, а показатель важнейшего микроэлемента – магния снизится в организме в последнюю очередь. По словам врача, организм всеми силами поддерживает его норму.

Другим популярным анализом, смысла в котором практически нет, является кортизол. Его нормальный уровень не исключает ни избытка, ни недостатка.

«Очень часто бывает повышен, и это значит только одно: у вас есть надпочечники и они работают», – отметил Терушкин.

К другим бесполезным анализам врач отнес выявление содержания лептина и йода. Первый вырабатывается в жировой ткани, а потому зависит от телосложения человека. Как и инсулин, он никак не влияет на тактику врача при назначении лечения. В свою очередь показатель йода в крови зависит от слишком большого числа факторов, а потому не является надежным показателем.

Онкомаркеры также не стоит сдавать всем подряд. Их должны назначать лишь людям с уже выявленным диагнозом для контроля лечения и прогноза заболевания. Дело в том, что такой анализ не совсем точный, ведь его показатели повышаются не только из-за рака, но и при ОРВИ или воспалительном процессе.

Врач также предостерег от сдачи анализов на адреналин и серотонин. Показатель адреналина очень динамичен, а потому такой анализ абсолютно не имеет смысла. Серотонин полезен для выявления онкологических заболеваний, тогда как люди думают с его помощью выявить депрессию. Врач заверил, что такой анализ ни в коем случае нельзя использовать для диагностики депрессии.

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