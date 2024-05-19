Из-за чего появляется интимный зуд у женщин

Гинеколог Шишкина: зуд в промежности может появиться из-за стирального порошка. Если этот неприятный симптом возник впервые, среди причин рассматривают внешние факторы. Однако нередко проблемы возникает из-за неполадок в организме. Врач акушер-гинеколог DocMed Дарья Шишкина рассказала, что может спровоцировать острый зуд — такой, который беспокоит несколько часов или дней.

© Unsplash

Причины зуда в промежности

По словам гинеколога, есть несколько возможных причин интимного зуда у женщин.

Инфекции: молочница, генитальный герпес.

Аллергический или контактный дерматит: раздражение может появиться из-за порошка, интимного геля, а при плохой гигиене — даже из-за мочи.

Паразиты: вши, чесотка.

Обострение кожных заболеваний: на коже промежности может проявиться, например, псориаз.

Лечение зуда в промежности

Если зуд не проходит, важно показаться врачу, чтобы убрать источник проблемы, а не просто уменьшить симптомы.

До похода к специалисту можно делать ванночки с тёплой водой. Необходимое время — 15–20 минут. Они действуют за счёт того, что вода насыщает кожу влагой, сухость уменьшается и зуд ослабевает.

Но добавлять в воду ничего не нужно. Ни ромашку, ни масла, ни прочее, предупредила гинеколог.

Какие анализы нужно сдавать женщинам

Как рассказала главный внештатный гинеколог депздрава Москвы Вера Коренная, всем женщинам обязательно нужно делать 3 типа исследований: