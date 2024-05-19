Нарколог рассказал о признаках алкогольной зависимости

Это частое употребление без повода, утрата чувства меры и отсутствие рвотного рефлекса.

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В таком состоянии спиртное становится единственным источником дофамина, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член Национальной наркологической лиги Василий Шуров.

«Утрата количественного контроля — выпил больше, чем планировал, утрата ситуационного, мы это называем сужение репертуара употребления, то есть уже и пятница не нужна и повод не нужен, пропадает рвотный рефлекс, пропадают другие источники дофамина, главное, чтобы алкоголь был под рукой. Формируется привычка изменять своё психическое состояние алкоголя, а дальше поводы — грустно, весело, начальник не так посмотрел, всё годится, алкоголь универсальное средство».

Распитие алкоголя раз в два дня и чаще — признак заболевания, отметил врач.

Ранее Шуров сообщил, что не страдающие от похмелья больше подвержены алкоголизму. Если человек замечает в себе склонность к зависимости, от употребления спиртного следует отказаться навсегда, заключил он.