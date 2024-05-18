Найден неожиданный способ снизить риск развития рака крови

Длительный прием метформина (препарат от диабета) снижает риск развития рака крови, сообщает журнал Blood Advances со ссылкой на ученых из Дании. Исследование охватило более 19 тысяч как здоровых, так и диабетиков, которые принимали лекарство для снижения сахара.

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С 2010 по 2018 год было зарегистрировано 3816 новых случаев миелопролиферативных новообразований, редких форм рака крови, при которых в костном мозге образуется избыточное производство эритроцитов, тромбоцитов или лейкоцитов. По словам медиков, это может привести к повышенному риску сердечного приступа, инсульта и повреждению внутренних органов.

Результаты исследования показали, что прием метформина снижает риск развития всех типов миелопролиферативных новообразований у диабетиков, причем наиболее выраженный эффект отмечается у тех, кто принимал лекарство свыше пяти лет.

При этом медики в данное время не могут точно объяснить механизм, лежащий в основе таких защитных свойств метформина. Исследование планируется продолжить, чтобы выяснить, влияет ли это лекарство на риск развития других видов рака крови, например на острый миелоидный лейкоз.

Заместитель директора Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина Василий Лазарев ранее сообщил, что вакцины от рака начнут производить и использовать в России через два-три года, если будет финансирование. По его словам, приборы есть, производственные помещения организовать несложно, остается дождаться разработки подзаконных актов — на это может уйти год. Необходимые поправки от Минздрава должны вступить в силу уже в сентябре 2024 года.