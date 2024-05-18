Врачи достали осколок снаряда из сердца мужчины в Новокузнецке

Новокузнецкие медики достали из сердца мужчины осколок снаряда, из-за которого он мог умереть.

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В Новокузнецке торакальные хирурги городской клинической больницы № 29 имени А. А. Луцика спасли мужчину. Они удалили осколок снаряда, который находился у него в сердце.

Металлический предмет величиной 10х8 миллиметров, находящийся в органе, причинял пациенту боль практически при каждом движении. Кроме того, он представлял угрозу жизни, острые края внедрились в правое легкое и задевали перикард.

Сейчас пациента уже выписали из стационара. Об этом сообщил глава Минздрава Кузбасса Дмитрий Беглов в своем Telegram-канале.