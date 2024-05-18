Онколог назвал первый признак одного из самых опасных видов рака кожи

Онколог Дмитриевская: деформация родинок – первый признак меланомы.

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Первым признаком меланомы нередко становится деформация родинок на теле. Об этом заявила онколог-дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская.

Под изменениями невусов она подразумевала увеличение в размерах, размножение, шелушение, появление неоднородного цвета, кровоизлияний и неровных краев, уточнили в «Газете.Ru». Иногда при развитии меланомы наблюдается покраснение кожи, появление утолщений.

Если обнаружить заболевание на нулевой или первой стадии, его можно вылечить хирургическим путём. На следующих двух стадиях удалению подлежат уже не только очаги, но и окружающие здоровые ткани.

На четвёртой стадии рака применяют комплексный подход к лечению. В протокол входят хирургическое удаление новообразований, резекция пораженных органов, иммунотерапия, лучевая и химиотерапия.

Ранее был назван фактор риска возникновения колоректального рака. По мнению британских учёных, в группе риска — люди высокого роста.