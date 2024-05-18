Иркутские врачи совершили настоящее чудо

Женщина благодарит весь медицинский персонал за то, что целых 17 лет боролись за здоровье ее ребенка, однажды в раннем детстве нечаянно выпившего жидкость для прочистки труб.

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После этого у него случилась перфорация пищевода, ему вывели трубку в желудок (гастростому), по которой он мог получать питание и лекарства.

Через год медики провели малышу пластику пищевода. Далее последовал длительный период лечения и реабилитации

«Врачи больницы - настоящие профессионалы, - написала мама Егора. - 17 лет мы лечились и наблюдались в этой больнице, много всего перенесли. Чуткое заботливое отношение медперсонала помогло нам».

20 мая парню исполнится 18 лет, и юноша, наконец, покинул стены больницы. Он, как и мама с теплотой вспоминает всех, кто заботился о нем все эти годы.

Ранее в Иркутске врачи спасли жизнь новорожденному с редчайшим нулевым резус-фактором.