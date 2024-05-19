Эксперт рассказала, чем можно заразиться от клещей

Наиболее опасные из них, подчеркнула врач, - это клещевой энцефалит, боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз человека и клещевые пятнистые лихорадки - риккетсиоз. Причем риккетсиозов существует 36 видов, из которых опасность для человека представляют 16.

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К вирусным болезням относится энцефалит и Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, уточнила Ольга Шипулина. Все остальные, включая болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз, риккетсиозы, представляют собой бактериальные инфекции. Абсолютно все клещевые инфекции, подчеркнула она, влияют на центральную нервную систему, а иногда приводят к инвалидизации и даже к летальному исходу.

По данным лаборатории "ЛабКвест", в 2024 году из тех клещей, которых исследовали, зараженными оказались 23,9%. Среди них паразитов с клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) выявлено 13,22%, переносчиков гранулоцитарного анаплазмоза человека - 1,72%, моноцитарного эрлихиоза - 0,57%, клещевых пятнистых лихорадок (риккетсий) - 6,67%, особей с вирусом клещевого энцефалита не обнаружено. Каждый пятый паразит оказался носителем микст-инфекций, то есть был заражен сразу несколькими инфекциями. Такие инфекции лечатся сложнее и чаще дают осложнения, вплоть до летального исхода.

Между тем в прошлом году, говорит врач, почти каждый второй клещ был заражен, в том числе - клещевым энцефалитом (0,02%), иксодовым клещевым боррелиозом (24,86%), гранулоцитарным анаплазмозом человека (2,41%), моноцитарным эрлихиозом (0,57%), клещевой пятнистой лихорадкой (19,64%), микст-инфекциями (0,98%). Причем носителями болезнетворных микроорганизмов становятся только те паразиты, которые ранее укусили зараженное млекопитающее.

Ольга Шипулина обратила внимание, что, в отличие от комаров и других кусающих насекомых, укус клеща практически не ощущается, поскольку кровососущий паразит вводит в рану обезболивающие вещества, и человек, как правило, замечает его случайно, проведя рукой по участку кожи, где присосался эктопаразит. Именно поэтому в некоторых случаях клеща можно вообще не заметить, но риск заражения при этом остается. Поэтому, если в течение полутора месяцев после посещений эндемичных регионов поднялась температура до 38 градусов и держится более двух суток, нужно обратиться к врачу: с такими симптомами, например, может протекать боррелиоз. Для профилактики укусов клещей на природу лучше надевать максимально закрытую одежду, головной убор, использовать противоклещевые репелленты, чаще осматривать себя.

Ареал распространения клещей по территории нашей страны с каждым годом расширяется, говорит врач. Например, в тех областях России, где 10 лет назад не слышали о клещевом энцефалите, сейчас регистрируются далеко не единичные случаи этого заболевания. Поэтому, даже если территория, на которой вы проживаете, не относится к эндемичным по той или иной клещевой инфекции, клеща нужно сдавать на исследование.

Она также напомнила, что активность иксодовых клещей всегда зависит от температуры воздуха. Как только воздух прогревается до +5-8 градусов, они начинают просыпаться после зимней спячки. Уже в марте, как только появляется солнце и тает снег, они начинают ползать по лесной подстилке, прошлогодней листве и траве, кустах и любой растительности высотой до полутора метров от земли.

После спячки клещи наиболее агрессивны, потому что голодны. Они начинают активно искать пропитание, необходимое им для развития и размножения. Чаще всего жертвами клещей становятся мелкие грызуны, куницеобразные и крупный рогатый скот. Именно поэтому опасные бактерии могут попасть в человека не только при укусе зараженного клеща, но и при употреблении некипяченого молока от коровы или козы.

Летом активность клещей немного снижается, так как они не любят жару. Однако неверно считать, что клещи не кусают в июле и августе. Сезон их активности зависит от воздуха. Поэтому риск укусов сохраняется все месяцы с марта по октябрь и даже ноябрь. Помимо весеннего сезона, в европейской части России есть и второй пик активности клеща - август и сентябрь, "грибной" сезон.