Терапевт призвал для профилактики инфаркта работать расслабленно

Терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что у отдающих все силы работе людей значительно повышен риск инфаркта и инсульта. Необычный способ профилактики проблем с сердечно-сосудистой системой врач назвал в своем Telegram-канале.

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По словам специалиста, трудоголики на 30 процентов чаще сталкиваются с инфарктами и инсультами. Это происходит из-за того, что такие люди, как правило, нацелены не на процесс, а на результат, а еще больше — на страх неудачи. Именно она провоцирует напряжение во всем теле из-за перегрузки нервных волокон.

— Нервозность, напряжение и внутренние спазмы повышают общий износ организма и делают ошибку в работе вопросом времени. Ошибки в работе влекут выговоры, а они вызывают еще большую нервозность и напряжение. И так по кругу, — пояснил Кузьменко.

Терапевт призвал подходить к процессу ответственно, но при этом расслабленно. Для этого следует воспринимать поставленную задачу так, будто работа уже завершена и результат ни на что не влияет. Для этого врач посоветовал концентрироваться на процессе.

— Чтобы работа спорилась, важно соблюдать гигиену труда. Обязательно убрать все отвлекающие факторы, телефон перевести в авиарежим, а работать фиксированными интервалами, — написал Кузьменко.

Специалист также призвал не забывать про своевременное утоление голода и жажды, а также уделять время легкой физической разминке и общению с коллегами.

В июле отмечается Международный день трудоголика — людей, которые не представляют свою жизнь без работы. Однако далеко не всегда трудовая деятельность приносит удовольствие. Особенно если человек не любит свою работу. Такие люди постоянно испытывают тревогу и часто болеют, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Наталья Наумова.