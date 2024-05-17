Названа смертельная доза водки

Смертельной дозой водки может стать литр данного напитка, употребленного в течение часа, рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры медфакультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Эксперт подчеркнул, что печень человека может переработать максимум 120 мг этилового спирта.

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Этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 мг, обезвреживается в печени. Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях». Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течение часа, когда концентрация этанола в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови, — добавил Умнов.

Собеседник отметил, что симптомами алкогольного отравления являются падение температуры тела, замедление дыхания, учащенный пульс, несвязная речь, а также галлюцинации и эпилептические припадки. Умнов подытожил, что при больших дозах водки человек с трудом передвигается и практически не реагирует на внешние раздражители.

Психиатр-нарколог Александр Поликарпов ранее рассказал, что частое употребление пива может быть опасно для желудка, сердца и почек. Он назвал предпочтение крепких сортов этого напитка признаком пивного алкоголизма. Врач объяснил, что пиво вымывает полезные микроэлементы из организма, повышая риск гастрита. Со стороны почек из-за пива может развиться фиброз и почечная недостаточность.