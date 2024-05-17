Пульмонолог назвал три главных правила для сохранения здоровья легких

Отказ от курения, физическая активность и вакцинация от респираторных инфекций (прежде всего, от гриппа) - вот три основных правила, соблюдение которых поможет сохранить здоровье нашей дыхательной системы. Об этом, а также о том, какими возможностями располагает современная российская медицина для помощи таким больным, "Российской газете" накануне Дня пульмонолога рассказал директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского Университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Сергей Авдеев.

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Сергей Николаевич, хронические заболевания дыхательной системы наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими недугами входят в число основных причин смертности. Какие заболевания легких чаще всего встречаются у жителей России?

Сергей Авдеев: Наиболее распространены ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), бронхиальная астма, пневмония. Эта тройка составляет примерно половину всей практики пульмонолога. При этом все чаще мы сталкиваемся с более редкими заболеваниями - это, например, интерстициальные заболевания легких (их огромный список, около 200 нозологий), а также легочная гипертензия, муковисцидоз, бронхиолиты и другие. Встречаются и орфанные заболевания - лимфангиолейомиоматоз, протеиноз и некоторые другие. Их особенность в том, что частота таких патологий составляет от одного до 10 случаев на миллион населения. Особенность пульмонологии в том и состоит, что у нас огромный перечень разнообразных заболеваний.

ХОБЛ - это одно из самых тяжелых опасных респираторных заболеваний, и на его долю приходится почти половина всех смертей, связанных с патологиями дыхательной системы. В чем причины? Курение? Что-то другое? И чем могут сегодня помочь пульмонологи таким пациентам?

Сергей Авдеев: Заболеваемость ХОБЛ в нашей стране, увы, растет, и на протяжении последних 3-5 лет тенденции к уменьшению смертности не наблюдается. Это, действительно, одно из самых тяжелых заболеваний легких, и притом социально значимое заболевание. Его распространенность среди взрослого населения в нашей стране составляет примерно 7-8%. Это значит, что ХОБЛ страдает минимум десять миллионов россиян. Показатели смертности тоже высоки: это 46% от числа всех смертей от респираторных заболеваний.

Вместе с коллегами из НМИЦ терапии и профилактической медицины мы провели исследование, чтобы оценить приблизительный экономический ущерб, который наносит ХОБЛ в масштабах нашей страны. Цифры колоссальные - по нашим расчетам, это 400 млрд. рублей. Тем не менее, сегодня ХОБЛ в перечень социально значимых заболеваний, который составляли 30 лет назад, официально не входит. Поэтому пациенты с этим диагнозом не имеют льготы на лекарственное обеспечение, о чем мы много раз говорили на самом высоком уровне.

К счастью, Министерство здравоохранения обратило внимание на эту проблему. Надеюсь, будет принята федеральная программа, благодаря которой большинство больных смогут получать эффективную терапию. В этом случае, уверен, ситуация с ХОБЛ улучшится в разы.

И все-таки, влияет ли на риски развития ХОБЛ курение (вопрос, собственно, риторический)? И какова роль активной антитабачной кампании, которая ведется в нашей стране уже два десятка лет? Ведь, по данным, которые приводит Минздрав, россияне стали курить меньше?

Сергей Авдеев: Действительно, официальная статистика свидетельствует об улучшении ситуации. Если ранее среди взрослых мужчин было приблизительно 35-40% регулярных курильщиков, то сегодня 25-27%. Но, к сожалению, в эту статистику не включают новые виды курения: использование вейпов, электронных сигарет и т.д. Но эти новые виды курения, которые, к сожалению, распространяются среди молодежи, как мы уже видим, приводят к новым видам респираторных заболеваний. Например, так называемая болезнь вейперов (EVALI) - протекает остро, по тяжелому сценарию, пациенту в некоторых случаях даже требуется искусственная вентиляция легких.

Мы также видим рост заболеваемости по некоторым другим группам респираторных нозологий. Так, стали чаще диагностироваться интерстициальные заболевания легких, а заболеваемость идиопатическим легочным фиброзом за 10 лет удвоилась - с примерно 10 - до 20-25 случаев на 100 тысяч населения.

Конечно, отчасти это связано с улучшением диагностики: так, по сравнению с доковидными временами доступность КТ легких стала намного выше, и есть возможность дифференцировать заболевания. Но курение, бесспорно, остается одним из главных факторов риска для респираторных заболеваний.

Сергей Николаевич, конечно, курение - бесспорное зло. Но мы все также помним, что происходило во время пандемии COVID-19. Заражение коронавирусом очень часто заканчивалось тяжелым поражением легких, и пережившие ковидную пневмонию потом очень долго восстанавливались. Очевидно, инфекции тоже могут приводить к хроническим поражениям дыхательной системы? Что тут можно сделать?

Сергей Авдеев: Коронавирус SARS-CoV-2, когда он только появился, был абсолютно неизвестным патогеном. А любой новый вирус - это всегда новый вызов для врачей. Количество пациентов с поражением легких в виде пневмонии было просто гигантское. Прежде мы никогда с такими вызовами не сталкивались. С другой стороны, сегодня нет ковида, но пневмония при этом остается.

Пневмония - это инфекционное заболевание, но сам по себе инфекционный агент находится внутри нас, мы его носим. Тот же самый пневмококк заселяет наши слизистые, и при определенных стрессовых условиях у "хозяина" может развиться воспаление легких.

Тяжело протекающий грипп также может осложниться присоединением бактериальной инфекции и пневмонией.

Чтобы значительно снизить заболеваемость пневмонией, стоит делать акцент на профилактике: появляется все больше и больше прививок, способных защитить от разных респираторных инфекций. Недавно в мире появилась вакцина против респираторно-синцитиального вируса, есть вакцина против коклюша. Всем пожилым пациентам мы рекомендуем прививаться и от гриппа, и от пневмококка. Все это - защищает от развития пневмонии. В разработке находятся и другие вакцины.

В Сеченовском Университете разрабатывают новые технологии для лечения тяжелых поражений дыхательной системы, в том числе, например, применение ингаляций медицинскими газами. Расскажите, пожалуйста, какие современные возможности терапии есть в распоряжении пульмунологов?

Сергей Авдеев: Наши пульмонологи во время пандемии коронавирусной инфекции стояли у истоков развития таких инновационных методов, как неинвазивная вентиляция легких, высокопоточная кислородотерапия, применение ингаляционного сурфактанта.

В нашей Клинике пульмонологии и респираторной медицины уже много лет изучают и применяют ингаляционные технологии. Впервые в России мы исследуем, как влияет ингаляционный оксид азота на течение пневмонии. И в первом приближении уже видно, что такие ингаляции в дополнение к стандартной терапии оказывают выраженный антибактериальный эффект, помогают пациентам быстрее восстанавливаться. В результате сокращается время госпитализации. Причем, эта методика достоверно безопасна.

Еще одно перспективное направление ингаляционной терапии - применение молекулярного и атомарного водорода. Этот газ успешно используется не только для лечения респираторных заболеваний, но и у онкологических больных.

В нашей клинике также активно применяют методики, которые нужны для улучшения дренирующей функции легких, дыхательных путей, а именно удаления бронхиального секрета. Внутрилегочная перкуссионная терапия, высокочастотная осцилляция грудной клетки, виброакустическая терапия - все это сегодня доступно нашим пациентам.

А какие инновационные методы лечения есть для других респираторных недугов?

Сергей Авдеев: Если мы говорим про бронхиальную астму, то сегодня появились генно-инженерные биологические препараты, и это действительно замечательная перспектива для тяжелых пациентов. В нашей стране зарегистрировано, то есть разрешено к применению шесть таких лекарств. Интерстициальные заболевания легких, легочный фиброз лечат с помощью противофибротических препаратов. Сейчас идут разработки таких отечественных препаратов, и наша клиника принимает участие в этом в качестве соисследователя. Проводится исследование по разработке своего ингаляционного противофибротического препарата, и в мире пока нет подобных зарегистрированных лекарств.

Качественный прорыв достигнут и в лечении муковисцидоза. Сейчас пациентам с таким диагнозом доступна таргетная терапия. Благодаря ее применению пациенты избавляются от обострений, прибавляют в функции дыхания, прибавляют в весе - это то, чего ранее достичь было практически невозможно.

Сергей Николаевич, несколько прагматичных вопросов. Скажите, на что нужно обращать внимание в повседневной жизни, появление каких симптомов дает сигнал, что человеку нужно обратиться к пульмонологу? Например, после ОРВИ многие могут месяцами бороться с "остаточным" кашлем...

Сергей Авдеев: Назову два основных симптома: это кашель и одышка, особенно одышка. Одышка - это действительно серьезный симптом, который связан либо с нарушениями в системе органов дыхания, либо с сердечно-сосудистой системой, либо с метаболическими проблемами. Одышка появляется практически всегда, когда уже есть субстрат болезни, то есть этот симптом указывает на то, что болезнь непростая и нелегкая. Именно поэтому при любой одышке необходимо обращаться к врачу.

А что сам человек может сделать, чтобы обезопасить себя от заболеваний легких, или, по крайней мере, снизить риск их возникновения?

Сергей Авдеев: Повторю еще раз: в первую очередь стоит убрать из своей жизни факторы риска, особенно курение. Все виды курения! Второй момент: как и при многих других заболеваниях и состояниях, пациентам с ХОБЛ, астмой, интерстициальными заболеваниями легких показана обязательная физическая активность. Третий совет: не нужно забывать про ежегодную вакцинацию от гриппа. А тем, у кого есть хронические заболевания, стоит вакцинироваться и против пневмококка.