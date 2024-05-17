Как отличить метеозависимость от психосоматики и нормализовать состояние

Неделю назад, с 10 по 12 мая, на земле произошла самая мощная буря XXI века. Многие люди, в особенности страдающие хроническими заболеваниями, начинают чувствовать во время магнитных бурь ухудшение состояния. терапевт и кардиолог Игорь Гончаров заявил, что некоторые люди чувствуют себя плохо из-за психосоматики. Об этом рассказывает портал Медздрав.Инфо.

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На состоянии здоровья может сказываться не только погода, но и плохие новости. Прочитав в интернете про геомагнитные бури, человек способен через несколько минут начать чувствовать головную боль. Таким людям следует ограничить свое информационное поле. Изоляция от негативного контента позволит улучшить состояние.

Однако не всегда плохое состояние является результатом психосоматики. Если во время геомагнитных бурь у человека происходят скачки давления, следует обратиться к врачу при наличии хронических заболеваний. Для улучшения состояния необходимо регулярно заниматься умеренными физическими нагрузками, а также делать растяжку.