Названа зелень, от которой образуются камни в почках

Злоупотребление шпинатом чревато образованием камней в почках, рассказала NEWS.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, в зелени содержится слишком много оксалатов, влияющих на усвоение кальция. Она отметила, что данная особенность продукта опасна для людей с подагрой.

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"Избыток шпината может привести к проблемам с почками из-за содержания в нем оксалатов, которые могут образовывать камни. Кроме того, оксалаты могут влиять на кальциевое всасывание, что может быть проблематично для людей с подагрой или некоторыми видами камней в почках", — добавила Лялина.

Она подчеркнула, что от шпината лучше отказаться людям с аллергиями из-за содержащихся в нем гистамина и белка профилина. Биолог напомнила, что из-за наличия в культуре щавелевой кислоты ее нужно исключить из рациона пациентам с язвой желудка и сахарным диабетом.

"Из-за наличия щавелевой кислоты шпинат нежелательно употреблять людям с язвой желудка и сахарным диабетом", — подытожила Лялина.

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