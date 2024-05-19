$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

Россиян предупредили о новых кишечных инфекциях

Инфекции постоянно эволюционируют, и кишечные заболевания не являются исключением. Об их методах лечения рассказал российский инфекционист, бывший главный инфекционист Минздрава РФ Виктор Малеев.

Врач предупредил россиян о новых кишечных инфекциях
© depositphotos.com

Виктор Малеев отмечает, что продолжают появляться новые кишечные инфекции, например, диарея при коронавирусе. Также она наблюдается при астровирусе, бокавирусе и других инфекциях.

«Чаще стала встречаться диарея, вызванная антибиотиками и другими лекарствами – например, препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Меняются образ жизни и питание, и это тоже влияет на эволюцию инфекций», – передает слова врача Lenta.ru.

Каждому человеку нужно прислушиваться к своему организму, ведь кишечное заболевание – это природный механизм, целью которого является очищение организма.

По словам эксперта, при лечении кишечных инфекций стали чаще использовать пробиотики и противовирусные препараты. Раньше их не применяли, потому что вирусы не выявлялись, и препаратов таких не было. А в настоящее время фарминдустрия активно развивается. Соответственно, существует возможность замещать многие импортные препараты.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг назвала продукты, способные вызвать головную боль. Шоколад вреден из-за содержащихся в нем кофеина и фенилэтиламина, которые увеличивают приток крови к мозгу.

Болезни и лекарства
Виктор Малеев
Минздрав РФ
Российские лекарства