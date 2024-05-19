Врач предупредил россиян о новых кишечных инфекциях

Инфекции постоянно эволюционируют, и кишечные заболевания не являются исключением. Об их методах лечения рассказал российский инфекционист, бывший главный инфекционист Минздрава РФ Виктор Малеев.

Виктор Малеев отмечает, что продолжают появляться новые кишечные инфекции, например, диарея при коронавирусе. Также она наблюдается при астровирусе, бокавирусе и других инфекциях.

«Чаще стала встречаться диарея, вызванная антибиотиками и другими лекарствами – например, препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Меняются образ жизни и питание, и это тоже влияет на эволюцию инфекций», – передает слова врача Lenta.ru.

Каждому человеку нужно прислушиваться к своему организму, ведь кишечное заболевание – это природный механизм, целью которого является очищение организма.

По словам эксперта, при лечении кишечных инфекций стали чаще использовать пробиотики и противовирусные препараты. Раньше их не применяли, потому что вирусы не выявлялись, и препаратов таких не было. А в настоящее время фарминдустрия активно развивается. Соответственно, существует возможность замещать многие импортные препараты.

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