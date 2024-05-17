Медсестра рассказала о малоизвестном и пугающем факте в конце жизни

Хрипы или булькающие звуки, которые человек издает в последние часы жизни, являются естественными и не указывают на страдания. Об этом малоизвестном факте рассказала медсестра хосписа в Лос-Анджелесе Джули Макфадден, пишет Daily Mail.

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Специалистка по уходу за смертельно больными пациентами указала, что многие пугаются, когда впервые слышат хриплое дыхание человека в конце жизни. Однако, по ее словам, причин для страха нет, потому что на самом деле эти пугающие звуки — часть естественного биологического процесса. Медсестра подчеркнула, что человеку в этот момент не больно.

По словам Макфадден, булькающие звуки и хрипы появляются из-за скопления слюны в горле. Обычно этого не происходит, потому что человек рефлекторно ее сглатывает.

«Но у тех, кто достигает конца жизни, эта система ломается: слюна больше не заглатывается, что приводит к ее скоплению во рту. Поэтому, когда воздух входит и выходит, он "гремит", пока не будет сделан последний вдох», — объяснила медсестра.

Макфадден добавила, что уменьшить скопление слюны можно с помощью препаратов, но их используют редко, так как они могут вызвать еще более интенсивное слюноотделение.

Ранее Макфадден развеяла главный миф об уходе из жизни. По ее словам, сам по себе уход из жизни безболезнен, боль могут вызвать симптомы болезни, из-за которой человек уходит из жизни.