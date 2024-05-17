Онколог рассказал, как снизить риск развития рака кожи

Чтобы снизить риск развития меланомы, нужно использовать защиту от солнца, рассказала в беседе с РИАМО врач, онколог-дерматолог Наталья Дмитриевская. По ее словам, также нужно регулярно проверяться у специалистов.

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"Используйте максимальную защиту от солнца специальными косметическими средствами и одеждой", — объяснила медик.

Врач отметила, что рекомендуется сократить время на улице в период, когда солнце наиболее активно и опасно. Также нужно регулярно проверяться у дерматолога для профилактики меланомы. Это особенно важно для людей со светлой кожей, белыми или рыжими волосами, а также с зелеными, голубыми и светло-серыми глазами.

Чем быстрее будет выставлен диагноз, тем благоприятнее будет прогноз, добавила Дмитриевская. Исход болезни зависит от того, когда ее обнаружили и диагностировали, заключила онколог.

Ранее врач-онколог Михаил Пильх рассказал, что одним из факторов риска, провоцирующих развитие меланомы, является агрессивное влияние ультрафиолета. По его словам, эта форма рака кожи быстро прогрессирует и имеет весьма неблагоприятные прогнозы. Медик отметил, что к факторам риска развития заболевания также относятся механическое повреждение родинок, частое посещение солярия и нордический тип кожи.