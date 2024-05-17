Хирург назвал симптомы геморроя, которые нельзя ни с чем спутать

Основными симптомами геморроя являются зуд и жжение в области анального отверстия, а также кровянистые выделения при опорожнении кишечника, рассказал NEWS.ru хирург Олег Стацюк. Медик добавил, что пациентов также беспокоит сильная боль в районе ануса.

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Основными проявлениями геморроя считаются боли в анальной области, кровянистые выделения при опорожнении кишечника, слизистые выделения из ректальной области, у некоторых пациентов могут встречаться зуд и жжение в области анального отверстия, — отметил эксперт.

По его словам, в целях профилактики недуга рацион должен включать большое количество растительной клетчатки и воды, а также необходимо ограничить быстроусвояемые углеводы и жиры. Эксперт напомнил, что при сидячей работе рекомендуется регулярно делать зарядку и соблюдать гигиену: регулярно принимать душ либо использовать влажные салфетки.

Ранее врач Марина Савкина опровергла миф о процессах в кишечнике. Она заявила, что еда не может гнить в желудочно-кишечном тракте, поскольку продукты расщепляются ферментами еще до встречи с микроорганизмами. По словам специалиста, в желудке отсутствуют микроорганизмы из-за кислой среды, в связи с чем процесс гниения исключен.