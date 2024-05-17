Плохая гигиена зубов грозит проблемами с эрекцией. Как это связано
Фармацевт Канани: проблемы с зубами могут привести к плохой эрекции. Зубы, как известно, нужно регулярно, тщательно и правильно чистить. Если этого не делать, то денег не хватит на то, чтобы всё там залечить и поправить. И плюс красивая улыбка — это всегда украшение для любого человека. Оказалось, что следить за гигиеной зубов нужно ещё и по другой причине.
Связь между зубами и эрекцией
Накопление налёта на зубах может привести к проблемам с дёснами и неполадкам в сексуальной жизни, объяснил Metro фармацевт Аббас Канани. Он отметил, что болезни дёсен могут приводить к развитию глубоких инфекций и провоцировать хроническое воспаление. Инфекции повреждают эндотелий (клетки, которые изнутри выстилают кровеносный сосуд) сосудов, в том числе и тех, что расположены в половом члене.
Из-за этого нарушается кровоток во всём теле, а значит, страдает и эрекция.
Как избежать проблем
Эксперт посоветовал:
- Чистить зубы два раза в день пастой с фтором;
- Ополаскивать рот после каждого приёма пищи;
- Пользоваться нитью;
- Менять зубную щётку хотя бы раз в три месяца.
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