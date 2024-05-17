Прием лекарств от гипертонии повысил риск переломов костей в пожилом возрасте

По данным журнала JAMA Internal Medicine, пациенты, принимающие лекарства от гипертонии более чем в 2 раза повышают риск перелома костей.

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Дело в том, что побочный эффект противогипертонических лекарств - это негативное воздействие на органы равновесия. Ученые проанализировали 30 000 пенсионеров в домах престарелых в период с 2006 по 2019 год.

Специалисты уточнили список лекарств, которые принимали обследуемые, и провели корреляцию на число переломов бедер, тазовых, локтевых и плечевых костей, произошедших за 13 лет наблюдения.

Выяснилось, что риск упасть и сломать кости увеличился в 2 раза после начала приема препаратов для терапии гипертонии. Пик негативного эффекта на вестибулярный аппарат возникает, если человеку нужно принять вертикальное положение. В этот момент из мозга наблюдается мощный отток крови, обогащенной кислородом. Это провоцирует падения, которые нежелательны для хрупких костей пожилых людей.

Удалось подсчитать, что из 5 400 пенсионеров, которые начал принимать такие лекарства, уже через 30 дней 100 человек получили переломы. У группы, где не отмечено приема лекарств при гипертонии число переломов составил 2,2 человека на 100 за 12 месяцев.

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