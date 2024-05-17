Невролог напомнил о вреде обезболивающих препаратов

По словам врача-невролога, заведующей неврологическим отделением Клиники СМТ в Санкт-Петербурге Татьяны Завалиной, на сегодняшний день врачам известно о 200 видах головных болей. При этом в некоторых случаях головная боль – симптом другого заболевания.

Однако чаще всего врачи сталкиваются с первичными головными болями, лидерами которых Завальная назвала мигрень.

Так, от мигрени страдает 14% населения Земли. Головные боли при мигрени вызваны хроническим заболеванием головного мозга. Чаще всего при мигрени боль ощущается в одном из полушарий. Она бывает пульсирующей, средней или высокой интенсивности и может усиливаться во время физической активности.

Приступы головной боли при мигрени могут длиться по несколько часов.

Нередко снять головную боль при мигрени пациенты стараются с помощью анальгетиков. Однако, подчеркнула Завалина, злоупотреблять такими препаратами нельзя.

«Боль терпеть не надо, но и «увлекаться» обезболивающими не стоит. Ограничьте прием анальгетиков до двух раз в неделю», - посоветовала врач в разговоре с «Газетой.ру».

Если при мигрени принимать анальгетики чаще, можно провоцировать ежедневные приступы, сообщила невролог.

Напомним, по словам врача-невролога Екатерины Демьяновской, жалобы ребенка на головную боль нельзя игнорировать. Врач рассказала, что это может быть симптомом опасного для жизни состояния – инсульта. Фельдшер Наталья Балан рассказала, как магнитные бури воздействуют на метеочувствительных людей.