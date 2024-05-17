Стоматолог рассказал, можно ли получить кариес по наследству

Мнение, согласно которому от родителей к детям могут передаться проблемы с зубами, ошибочно. В частности, речь идет о кариесе. Многие считают, что если у родителей «плохие» зубы, склонные к образованию кариеса, то же ждет их детей.

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По словам стоматолога Ольги Быстровой, здоровье зубов только на 20% зависит от генетики. Поэтому дети могут перенять у родителей размер и форму зубов, челюстей, особенности строения эмали, усвоения различных питательных веществ, витаминов и минералов, состав слюны, склонность к заболеваниям десен, а также особенности протекания воспалительного процесса.

То, будет ли ребенок страдать от постоянного кариеса, зависит от образа жизни, особенностей питания и ухода за полостью рта, рассказала Быстрова «Вечерней Москве».

Напомним, по словам стоматолога, челюстно-лицевого хирурга, имплантолога, основателя стоматологической клиники Вероники Мелеховой, любые воспалительные процессы во рту нужно вовремя лечить, поскольку бактерии, которые размножаются во время воспалительного процесса, могут осесть в сердце или почках и привести к смерти пациента. Ранее стоматолог заявила, что пациентам стоит знать, какими симптомами сопровождается рак полости рта.