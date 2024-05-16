Мужчинам перечислили признаки аллергии на собственный оргазм

У некоторых мужчин может проявляться аллергия на собственный оргазм, рассказал андролог, нейроуролог, сексолог Иван Кувин. Признаки такой аллергии он перечислил в беседе с порталом UfacityNews.ru.

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По его словам, синдром посторгазмической болезни (POIS) является редкой патологией, в медицине описано примерно 50 таких случаев, однако истинная распространенность и частота возникновения такой аллергии неизвестна.

«Клинически синдром посторгазмической болезни может проявляться симптомами, похожими на ОРВИ, аллергии, которые длятся от нескольких секунд до нескольких часов после эякуляции», — рассказал врач.

Кувин добавил, что эта проблема способна ограничить сексуальное поведение мужчины вплоть до избегания половых контактов или мастурбации.

При лечении таких пациентов, продолжил Кувин, используют антигистаминные препараты, антидепрессанты и бензодиазепины. При этом, признал он, для изучения этого состояния необходимы дальнейшие исследования.

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