Врач рассказала, что смена пола - огромный, непоправимый ущерб здоровью

В сквере на скамейке в обнимку пара юных: то ли мальчики, то ли девочки. Целуются. Пожилая дама, выгуливающая собачонку, нарочито громко: "Совсем стыд потеряли!" Пара не реагирует. Реагирует другая, тоже немолодая, дама: "А вам какое дело! Сейчас это модно. Вон в Германии даже специальный закон приняли". Дискуссия не состоялась. Мода? И принятие в Германии нового закона о самостоятельной половой самоидентификации детей в возрасте 14+ не более чем дань моде? Об этом беседуем с главным специалистом гинекологом детского и юношеского возраста Минздрава России, членом-корреспондентом РАН Еленой Уваровой.

© Российская Газета

Елена Уварова: Германия не первая страна Европы, попавшая в "пандемию гендерной инклюзивности". В Норвегии право смены пола определено с 7, в Великобритании с 9, в Дании с 12 лет. Более того, в Дании, помимо гендерных местоимений "он" и "она", предлагается включить "оно", если человек ощущает себя вне бинарной системы полов. И если в ряде стран, например в той же Дании, желание сменить пол не сопровождается внесением изменений в удостоверяющие личность документы, то законотворцы Германии предложили разрешить подросткам в возрасте 14+ менять гендерную самоидентификацию по своему усмотрению, без заключения экспертов и суда. А родители, которые отказывают ребенку сменить пол, могут быть лишены родительских прав.

Даже так?..

Елена Уварова: Даже так! Удивительно обоснование принятия подобного "наиумнейшего решения" немецкой правящей партии. Мол, обращение к психотерапевтам и, тем более, судебные процедуры глубоко унизительны и дорого стоят. Экономия! Но разве дешевле обходится операция по переделке гендерных половых признаков ребенка и применение препаратов, вначале блокирующих половое созревание в соответствии с генетическим полом, а затем переводящих мозг и внешность ребенка в противоестественный противоположный пол? И разве дешевле будет человеку вернуть себя в истинный, генетический пол после взросления и понимания, что он и его родители наделали с ним в его незрелом состоянии?

Но разве прозрение в таких ситуациях неизбежно?

Елена Уварова: "Неизбежно" в данном случае не то слово! Увы, вся эта вакханалия с извращениями в сексуальной сфере, так неосознанно и наивно воспринимаемая населением как свобода волеизъявления, имеет глубокое политическое обоснование. А именно прицельно и небезуспешно реализуемая "всемирной элитой" технология контроля над численностью народонаселения мира в условиях сокращающихся природных ресурсов и сужения сферы влияния этой самой элиты. Кое-кому важно иметь удобную по численности и полностью управляемую массу человеческих организмов, погрузив их в зависимость от игр, лекарственных препаратов и психотерапевтов.

Ежегодная смена пола в детском возрасте - удобный ход подобного управления людской массой?

Елена Уварова: Конечно! Дети, играя во взрослых, часто меняются ролями: врач - больной, продавец - покупатель, мама - папа и пр. Поэтому их достаточно легко сподвигнуть на перемену пола в реальной жизни. Если их родители обладают здоровыми мозгами, то игра останется игрой. Но если у родителей есть задатки психической неустойчивости и половой трансверсии, то дети становятся заложниками их извращенной ментальности. Таких примеров немало. Их все больше и чаще описывает пресса и Всемирная паутина. В нашей стране, слава богу, запретили операции по смене пола и изменение гендерного маркера в паспорте. Более того, в Конституции и в Семейном кодексе РФ закреплено понятие о браке как союзе мужчины и женщины.

Елена Витальевна! К вам на прием приходят дети сами или с родителями с просьбой о смене пола? В вашей многолетней практике такое было?

Елена Уварова: Было. Были случаи непререкаемого желания смены пола девочками в возрасте от 13 до 16 лет. Особенно запомнилась одна, четырнадцатилетняя. Она пришла на прием с бабушкой, так как родители категорически были против смены пола, а девочка настаивала. Бабушка решила уступить внучке и послушать, что могут сказать врачи. Девочка была одета в мужской костюм с рубашкой и галстуком. Коротко стриженная, худее, чем положено по возрасту. Она старалась говорить низким голосом, смотрела исподлобья. С порога категорично обозначила, что не желает никаких уговоров и требует назначения препаратов, останавливающих ее развитие по женскому типу. Однако она разрешила себя осмотреть. Грудь она туго перебинтовала эластичными бинтами. Под бинтами грудь была развита нормально, но из-за низкой массы тела и постоянного бинтования она деформировалась, стала плоской. Девушка планировала ее удалить. Но не знала, кто подобную операцию может сделать. Матку с яичниками она тоже планировала удалить. Зная, понимая, что в России такое не делают, она решила дождаться совершеннолетия и, накопив денег, уехать туда, где, как выразилась, "такое делают по желанию после официальной смены паспортного пола". У девушки уже были регулярные "критические дни". Но она, без ведома родителей, стала принимать препарат для гормональной контрацепции, который купила ей старшая подруга в аптеке. Конечно же, без рецепта! Прием юной пациентки занял более часа. Он больше походил на прием у психолога или психотерапевта. Мы не говорили о физиологии, которую она категорически отрицала. Мне удалось разговорить ее на тему операции по формированию главного мужского признака. Она не знала, как это происходит, не знала, что должна будет перенести на всех этапах реконструкции. Какие огромные сложности. А потом пожизненная терапия мужскими половыми гормонами, которые в генетически женском организме работают как лишний продукт... У женщины даже после приобретения мужского облика клетки всех тканей, имеющих рецепторы к половым гормонам (сосуды, жировые клетки, почки, печень, иммунные клетки, соединительная ткань и пр.), отдают приоритет именно женским гормонам. А вместо них в организм поступают синтезированные аналоги тестостерона. Это нефизиологично, поэтому организм реагирует срывом липидного, белкового и отчасти углеводного метаболизма. А это уже нездоровье, и уже в молодом возрасте!.. Пациентка, включив мозг, начала задавать разумные вопросы. Самое главное не отказываться от обсуждения и не бояться выйти за 22 минуты, отведенные на прием. Моя пациентка пришла в ужас и, включив мозг, начала задавать разумные вопросы о том, что же ей теперь делать и может ли она остаться в своем генетическом поле. Как я поняла и неоднократно убеждалась впоследствии с другими подобными пациентками, самое главное для врача - сохранить психологический контакт с пациенткой. Не отказываться от обсуждения и правильно строить беседу. И не бояться выйти за пределы 22 минут, отведенных на прием. Надо делать все, чтобы юноши и девушки себя не калечили, чтобы понимали: смена пола - огромный, непоправимый ущерб здоровью.

А мальчики, пожелавшие поменять пол, обращаются?

Елена Уварова: Не только девочки приходят на прием с просьбой переделать их в мальчиков. В моей практике был этап, когда мы вместе с моей аспиранткой анализировали здоровье и удовлетворенность сексуальной жизнью у трансгендерных женщин. Грудь у них так и "не выросла", поэтому у всех были вставлены имплантаты. Многие из числа осмотренных нами не имели возможности нормальных сексуальных контактов с мужчинами. Так что удовлетворенность наших пациентов была лишь в самоидентификации. Но не в нормальной физиологии!

Стоит еще раз напомнить, что в нашей стране запретили операции по смене пола и изменение гендерного маркера в паспорте.

Елена Уварова: Стоит! Но... Прошу заметить: я не пыталась напугать читателей и пациентов. Я решила рассказать об ощущении врача-акушера-гинеколога, который с болью воспринимает подобные анатомические трансформации с правильно, в полном соответствии с генетическим полом построенным организмом. Иное дело помощь детям и подросткам, у которых имеется врожденное нарушение формирования пола с противоположными генетическому полу внешними признаками. Здесь я, как и большинство моих коллег-соотечественников, готова устранить ошибку природы. ОНО не может, не должно быть нормой. Неоспоримое тому доказательство - вся наша с вами жизнь.

Справка "РГ"

В России актуализированы "Правила выдачи решений врачебных комиссий медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, о допустимости медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей, и медицинских заключений о соответствии половых признаков признакам определенного пола".

Они утверждены постановлением правительства РФ от 6 декабря 2023 г. N 2069.