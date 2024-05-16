Российские микрохирурги научились воссоздавать язык с помощью кожи с бедра

Микрохирурги Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России разработали и запатентовали новый метод восстановления языка, сообщил профессор, доктор медицинских наук заведующий отделом головы и шеи и микрохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена Андрей Поляков. По его словам, которые приводит пресс-служба медучреждения, врачи научились использовать различные по составу перфорантные аутотрансплантаты, — например, лоскут с внутренней стороны бедра. Длительность такой операции составляет до 9 часов.

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За последнее время только в нашем отделении проведено более 100 операций по удалению рака и реконструкции функций языка. Это самый большой опыт в данной области. Более того, мы разработали и запатентовали собственный метод восстановления функций этого органа с помощью так называемых реиннервированных химерных аутотрансплантатов, — отметил он.

Как правило, врачи используют в качестве материала для реконструкции языка лоскут кожи с внутренней стороне предплечья. В НМИЦ радиологии отмечают, что такой метод дает хорошие результаты, но оставляет сильный рубец на месте изъятия ткани. Теперь же, чтобы минимизировать травматичность, специалисты используют различные по составу перфорантные аутотрансплантаты.

Достаточно сложная технология, требует тонкой и длительной (до 9 часов!) работы на оптической технике с высоким разрешением, но позволяет достичь более эффективных результатов как эстетических, так и косметических, — рассказали в медучреждении.

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