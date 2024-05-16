Специалисты рассказали, как распознать мигрень

Мигрени предшествует стадия ауры, которая проявляется нарушением зрения, рассказали «Радио 1» специалисты Химкинской областной больницы. По их словам, обычно мигрень сопровождается односторонней пульсирующей болью.

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Обычно мигрени предшествует стадия ауры, которая проявляется нарушениями зрения, чувствительности, речи и двигательных функций, длительность которой может быть от нескольких минут до часа, — объяснили медики.

Врачи отметили, что иногда перед приступом мигрени наступает период продрома, когда наблюдается слабость, изменение аппетита и повышенная чувствительность к раздражителям. Кроме того, мигрень сопровождается пульсирующей болью, из-за которой могут появиться тошнота, озноб и повышенная чувствительность к запахам, звукам и свету.

Справиться с болевыми ощущениями на пике мигренного приступа практически невозможно. Старинный рецепт для облегчения состояния — ТТТ (тепло, темно, тихо), — добавили специалисты.

Ранее невролог Татьяна Виноградова отметила, что стресс, парфюм и некоторые продукты могут спровоцировать мигрень. Также у женщин мигрени нередко связаны с предменструальным синдромом, кроме того, приступы могут возникать из-за меняющейся погоды или, например, подъема в гору.