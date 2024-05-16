Иммунолог объяснил, как клещи выбирают своих жертв

Клещи не видят разницы в группе крови перед тем, как укусить человека, рассказал в беседе с «Радио 1» иммунолог Андрей Продеус. Он отметил, что они видят лишь живое существо, которое можно атаковать.

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Они просто знают, что это теплокровное живое существо, у которого есть кровь. Никаких особенностей у человека в этом отношении не существует. По крайней мере, не доказано, что группа крови, половая принадлежность и так далее имеют значение для клещей. Для них разницы, кого кусать, нет, — уточнил врач.

По словам иммунолога, укусы членистоногих могут нанести вред здоровью. Чтобы не стать их жертвой, стоит правильно выбирать одежду перед прогулкой и иметь прививку от клещевого энцефалита. Продеус также призвал поставить вакцину от болезни детям перед весенне-летним периодом.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее объявляла, что при исследовании клещей специалисты выявили 14 вирусов. Эти насекомые чаще всего прячутся у обочин дорожек и троп, а также в густой траве. Они могут незаметно кусать людей благодаря анестетику в слюне.