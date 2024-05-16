Стоматолог назвал причины появления типуна на языке

Причиной появления типуна может быть инфекция, рассказал aif.ru стоматолог Владимир Лосев. По его словам, небольшие образования на языке связаны с травмами сосочков органа полости рта.

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Стоматолог отметил, что типун может появиться из-за ожога или из-за травмы во время приема пищи. Также нарост может появиться из-за инфекции, особенно это распространено у детей, которые часто лезут грязными руками в рот.

"У детей такие травмы случаются чаще. Ведь они вечно тянут в рот то грязные руки, то игрушки — словом, все, что видят вокруг. И опять же при каких-то малейших незначительных повреждениях языка может заноситься инфекция, из-за чего и возникает проблема", — объяснил медик.

Лосев добавил, что инфекция может попасть из-за немытых овощей или фруктов. Кроме того, она заносится именно в момент травмы языка или после нее, подытожил стоматолог.

Ранее терапевт Ольга Чиркова заявила, что язык у здорового человека должен быть чистым, влажным и розовым, а патологический налет может говорить о наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта или даже начальной стадии рака. По ее словам, при обнаружении признаков инфекционного заболевания следует обратиться к врачу. Из не опасных для жизни состояний врач выделила белый налет, который объясняется проблемами с желудком и желтоватый, указывающий на неправильную работу желчевыводящей системы.