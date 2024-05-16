Ростовские хирурги удалили опухоль 101-летнему пациенту

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону удалили большую опухоль кожи участнику Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НМИЦ.

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Несколько месяцев назад ветеран заметил на задней поверхности голени покраснения и язвы. Наружные медикаменты не помогали.

Когда он обратился к докторам, новообразование на ноге достигало размеров восемь на восемь сантиметров. Пациенту диагностировали злокачественную опухоль кожи.

После хирургического вмешательства ветеран находится в палате, но уже идет на поправку, может самостоятельно ходить. Скоро его выпишут.

Пациенту 101 год. В молодости он прошел боевой путь от Смоленской области до Берлина без тяжелых ранений.