В Бурятии врачи вернули ребенку с врожденной патологией возможность ходить

Сотрудники детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ провели девочке, страдающей врожденной патологией нижних конечностей, реконструктивно-пластическую операцию на обоих стопах. В первый класс Даяна из Закаменского района пойдет сама.

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"Теперь у ребенка с выраженными изменениями опорно-двигательного аппарата не только красивые ножки, а главное, появилась надежда на восстановление "нормальной" функции хождения", - сообщили в больнице.

Ребенок появился на свет с серьезной аномалией развития обоих ног. Было важно не упустить время, говорили врачи. Они провели хирургическое вмешательство, восстановили деформированные и неразвитые мышечно-сухожильные комплексы.

"Перед операцией в течение месяца ребенку гипсовали обе ножки особым образом, этапно подготовив тем самым костно-мышечный аппарат к изменениям", - пояснил врач травматолог-ортопед Цыдып Жамбалов, год назад вернувшийся в больницу после окончания клинической ординатуры в Национальном Медицинском Исследовательском Центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера в Санкт-Петербурге.

Сейчас ребенок проходит курс реабилитации. Нужно увеличить мышечную силу ног, восстановить чувствительность и главное - научиться ходить. В этом году девочка должна пойти в школу.