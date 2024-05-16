Стоматолог назвал пять самых важный симптомов, когда пора лечить зубы

Стоматолог Владимир Лосев предупреждает: стоматит, не проходящий в течение двух недель, может стать серьезной проблемой для здоровья. Заболевания полости рта могут быть тихой угрозой, начиная с малозаметных симптомов, таких как неприятный запах изо рта, и заканчивая потерей зубов, сообщает «Секрет фирмы».

© Runews24.ru

Вот некоторые из наиболее распространенных заболеваний зубов и десен, на которые мы можем не обращать внимания — и это ошибка.

Кариес

Появление повышенной чувствительности зубов, изменение цвета эмали и неприятный запах изо рта — это сигналы, на которые следует обратить внимание, сказал Владимир Лосев. Кариес может развиваться без симптомов до тех пор, пока не достигнет нерва и не вызовет боли, уже на поздних стадиях.

Гингивит

Воспаление десен, которое часто проходит незамеченным из-за отсутствия боли. Признаки включают кровоточивость при чистке зубов, покраснение и отек десен.

Периодонтит

Это заболевание поражает ткани, окружающие зуб, что может привести к его потере. Неприятный запах изо рта и подвижность зубов могут быть признаками периодонтита.

Стоматит

Язвы и эрозии на слизистой оболочке рта часто не воспринимаются всерьез. Однако если стоматит не проходит в течение двух недель, это может свидетельствовать о серьезных проблемах.

Эрозия зубной эмали

Эмаль может разрушаться из-за кислотного воздействия пищи и неправильной чистки зубов. Чувствительность к горячему, холодному, сладкому или кислому может быть признаком эрозии.

Для снижения риска Владимир Лосев рекомендует правильную гигиену полости рта, здоровое питание, внимательное отношение к симптомам и отказ от вредных привычек.

Ранее стоматолог объяснила вред от вейпов для зубов, а также эндокринолог Лебедева назвала продукты, противопоказанные при панкреатите.