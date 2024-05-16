Остеомиелит челюсти. Что это такое и как не допустить?

Это заболевание встречается в стоматологии не слишком часто, однако риск его возникновения все же существует. Чтобы избежать подобных проблем, следует знать причины развития остеомиелита и вовремя обращаться за медицинской помощью. О симптомах, диагностике и методах лечения рассказывает Арам Давидян — врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт.

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Формы остеомиелита

Остеомиелит — воспалительный процесс гнойно-некротического характера, который локализуется в костной ткани. Вылечить его достаточно трудно. Кроме того, остеомиелит может вызвать опасные осложнения. Развитие болезни чаще всего обусловлено комбинацией различных факторов, хроническими воспалениями, снижением иммунитета, травмами.

Выделяют три формы заболевания:

Одонтогенный остеомиелит развивается из-за больного зуба. Если вы вовремя не вылечили кариес или пульпит, инфекция продолжит разрушать ткани и может поэтапно привести к тяжелым последствиям. Травматическая форма болезни возникает на фоне различных переломов, повреждений суставов и мягких тканей, что провоцирует развитие воспаления. Гематогенная форма чаще затрагивает верхнюю челюсть. Ее вызывают патогенные бактерии, которые поступают по току крови из других участков организма.

Необходимо отличать остеомиелит от другого воспалительного заболевания — периостита. В первом случае наблюдается сквозной очаг большого размера, во втором он локализован в тканях около больного зуба с экссудатом.

Симптомы и диагностика заболевания

Заболевание протекает с многочисленными неприятными проявлениями: отеком, флюктуацией, повышением температуры тела, болевыми ощущениями. Если затронута область нижних восьмых зубов, это может привести к затрудненному глотанию, увеличение лимфатических узлов вплоть до образования флегмон.

Такое негативное развитие воспалительного процесса очень опасно для здоровья и может закончиться летальным исходом. Диагностика остеомиелита включает в себя анализ симптомов, визуальный осмотр, рентгенографию.

Медицинская помощь при остеомиелите

Наиболее эффективна комплексная терапия, которая включает в себя хирургические и консервативные меры.

Необходимо устранить очаг воспаления, произвести необходимые манипуляции, возможно также удаление больных зубов — источников инфекции. Лечение данного состояния — сложный процесс. Оно должно заключаться не только в интенсивной медикаментозной терапии, но и в оперативном вмешательстве. Без инвазивных мероприятий справиться с болезнью практически невозможно.

Консервативный этап предполагает прием препаратов для борьбы с воспалением и активизации иммунитета, восстановление поврежденных тканей и нормализацию функций жевательного аппарата. Больному назначают антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства, витамины, иммуномодуляторы. Можно быть показано физиотерапевтическое лечение — электрофорез, магнитотерапия, ультразвук. Это позволит снизить болевые ощущения, усилить действие лекарственных препаратов, улучшить кровообращение, стимулировать процессы регенерации.

Если у пациента имеются сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет, это еще больше усложняет задачу стоматолога — у таких больных возможны проблемы с заживлением ран. Чаще всего лечение остеомиелита проводятся в условиях стационара, потому что в большинстве случаев диагноз требует наблюдения врача. Если остеомиелит находится на начальной стадии, можно выполнить необходимые манипуляции амбулаторно, но важно регулярно посещать клинику для контроля состояния.

К чему может привести остеомиелит?

Не стоит откладывать визит к доктору, если вас беспокоит больной зуб. Своевременная и точная диагностика, грамотное лечение у опытного стоматолога позволят вам предупредить опасные осложнения. Главная рекомендация — не доводить себя до таких крайностей, как остеомиелит.

Если патологический процесс не остановить, он может нанести значительный вред организму, способствует развитию гайморита и менингита. Не исключены и более травматичные вещи, например, образование флегмон. Это страшные истории, которых следует избегать, однако случается и такое.

С травмами тоже нужно быть осторожнее, не рассчитывать на то, что все пройдет само по себе. Не пренебрегайте визитом к специалисту, поскольку повреждения костной ткани и суставов приводят к воспалительным процессам и проблемам с иммунной системой, вызывают серьезные последствия, в том числе некроз.

Следует понимать, что при малейшем подозрении на остеомиелит важно как можно быстрее прийти на прием к стоматологу. А еще лучше — регулярно проходить плановые осмотры, своевременно лечить зубы и тщательно ухаживать за полостью рта.