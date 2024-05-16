Остеомиелит челюсти. Что это такое и как не допустить?

Это заболевание встречается в стоматологии не слишком часто, однако риск его возникновения все же существует. Чтобы избежать подобных проблем, следует знать причины развития остеомиелита и вовремя обращаться за медицинской помощью. О симптомах, диагностике и методах лечения рассказывает Арам Давидян — врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт.
Формы остеомиелита
Остеомиелит — воспалительный процесс гнойно-некротического характера, который локализуется в костной ткани. Вылечить его достаточно трудно. Кроме того, остеомиелит может вызвать опасные осложнения. Развитие болезни чаще всего обусловлено комбинацией различных факторов, хроническими воспалениями, снижением иммунитета, травмами.
Выделяют три формы заболевания:
- Одонтогенный остеомиелит развивается из-за больного зуба. Если вы вовремя не вылечили кариес или пульпит, инфекция продолжит разрушать ткани и может поэтапно привести к тяжелым последствиям.
- Травматическая форма болезни возникает на фоне различных переломов, повреждений суставов и мягких тканей, что провоцирует развитие воспаления.
- Гематогенная форма чаще затрагивает верхнюю челюсть. Ее вызывают патогенные бактерии, которые поступают по току крови из других участков организма.
Необходимо отличать остеомиелит от другого воспалительного заболевания — периостита. В первом случае наблюдается сквозной очаг большого размера, во втором он локализован в тканях около больного зуба с экссудатом.
Симптомы и диагностика заболевания
Заболевание протекает с многочисленными неприятными проявлениями: отеком, флюктуацией, повышением температуры тела, болевыми ощущениями. Если затронута область нижних восьмых зубов, это может привести к затрудненному глотанию, увеличение лимфатических узлов вплоть до образования флегмон.
Такое негативное развитие воспалительного процесса очень опасно для здоровья и может закончиться летальным исходом. Диагностика остеомиелита включает в себя анализ симптомов, визуальный осмотр, рентгенографию.
Медицинская помощь при остеомиелите
Наиболее эффективна комплексная терапия, которая включает в себя хирургические и консервативные меры.
Необходимо устранить очаг воспаления, произвести необходимые манипуляции, возможно также удаление больных зубов — источников инфекции. Лечение данного состояния — сложный процесс. Оно должно заключаться не только в интенсивной медикаментозной терапии, но и в оперативном вмешательстве. Без инвазивных мероприятий справиться с болезнью практически невозможно.
Консервативный этап предполагает прием препаратов для борьбы с воспалением и активизации иммунитета, восстановление поврежденных тканей и нормализацию функций жевательного аппарата. Больному назначают антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства, витамины, иммуномодуляторы. Можно быть показано физиотерапевтическое лечение — электрофорез, магнитотерапия, ультразвук. Это позволит снизить болевые ощущения, усилить действие лекарственных препаратов, улучшить кровообращение, стимулировать процессы регенерации.
Если у пациента имеются сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет, это еще больше усложняет задачу стоматолога — у таких больных возможны проблемы с заживлением ран. Чаще всего лечение остеомиелита проводятся в условиях стационара, потому что в большинстве случаев диагноз требует наблюдения врача. Если остеомиелит находится на начальной стадии, можно выполнить необходимые манипуляции амбулаторно, но важно регулярно посещать клинику для контроля состояния.
К чему может привести остеомиелит?
Не стоит откладывать визит к доктору, если вас беспокоит больной зуб. Своевременная и точная диагностика, грамотное лечение у опытного стоматолога позволят вам предупредить опасные осложнения. Главная рекомендация — не доводить себя до таких крайностей, как остеомиелит.
Если патологический процесс не остановить, он может нанести значительный вред организму, способствует развитию гайморита и менингита. Не исключены и более травматичные вещи, например, образование флегмон. Это страшные истории, которых следует избегать, однако случается и такое.
С травмами тоже нужно быть осторожнее, не рассчитывать на то, что все пройдет само по себе. Не пренебрегайте визитом к специалисту, поскольку повреждения костной ткани и суставов приводят к воспалительным процессам и проблемам с иммунной системой, вызывают серьезные последствия, в том числе некроз.
Следует понимать, что при малейшем подозрении на остеомиелит важно как можно быстрее прийти на прием к стоматологу. А еще лучше — регулярно проходить плановые осмотры, своевременно лечить зубы и тщательно ухаживать за полостью рта.