Нейрохирурги в Подольске спасли молодого человека от эпилептических приступов

В нейрохирургическое отделение Подольской областной клинической больницы поступил 24-летний молодой человек, который жаловался на частые приступы эпилепсии. Обследование на аппарате МРТ показало, что у пациента есть сосудистая аномалия развития сосудов головного мозга - кавернома левой лобной доли. Опухоль считается доброкачественной. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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«Мы выполнили малотравматичное оперативное вмешательство: над бровью пациента сделали разрез длиной 2,5 см, затем в черепе пациента было сделано отверстие диаметром 2 см, через которое специалистам удалось проникнуть в мозг и удалить каверному», - рассказал заведующий отделением Михаил Землянский.

Вмешательство проходило в течение трех часов. Врачи использовали в работе операционный микроскоп и интраоперационную навигацию. Это помогло в определении локализации каверномы. Операция прошла успешно, а состояние пациента заметно улучшилось.