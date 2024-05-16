В Иркутске спасли младенца с редчайшей группой крови нулевого резуса

В мире насчитывают не больше сотни человек с группой крови, характеризующейся так называемым нулевым резус-фактором. Одного из этих редких землян врачи спасли в столице Иркутской области.

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Ребенок появился на свет в городском перинатальном центре имени М. С. Малиновского. Мама новорожденного имеет нулевой резус-фактор крови. На всей планете живут лишь несколько десятков человек с "отсутствующим" резусом, рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Сразу после рождения мальчика врачи оценили его состояние как тяжелое.

"Из-за резус-конфликта крови малыша с материнской кровью ему поставили диагноз отечная форма гемолитической болезни новорожденных", - уточнили в минздраве.

Единственным способом лечения врачи сочли переливание крови. Однако найти такую кровь по понятным причинам более чем непросто - на территории нашей страны она есть лишь в московском Зеленограде.

Глава минздрава Приангарья Андрей Модестов обратился за помощью в департамент здравоохранения Москвы, и редкую кровь оперативно доставили в Иркутск.

Переливание прошло успешно. Мальчика уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Теперь он вместе с мамой находится под наблюдением специалистов.