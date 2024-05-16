Ревматолог объяснил, почему при смене погоды болят суставы

Лапы ломит, а хвост отваливается. Почему при смене погоды болят суставы
Россиянам объяснили связь между изменениями погоды и болью в суставах. Многие люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательной системы, отмечают такую особенность: как только меняется погода, боли в пояснице или суставах усиливаются. Это не совпадение. Почему так происходит, объяснила врач-ревматолог «СМ-Клиники» Алина Пузакова.
Почему суставы реагируют на погоду
Причин, по словам врача, может быть несколько:
- При переменах атмосферного давления или перепадах температуры может увеличиться жёсткость суставов, между тканями возникает сильное трение. От механического напряжения они становятся более чувствительными к боли;
- Скачки атмосферного давления могут временно нарушить давление в организме. Из-за этого вырастет чувствительность нервных окончаний;
- Будет ли атмосферное давление влиять на боль в суставе, зависит от его состояния, добавила ревматолог в беседе с «Газетой.Ru». Например, если есть субхондральные кисты (небольшие полости в костной ткани), при повышении атмосферного давления давление внутри них будет расти, что спровоцирует болевой синдром.
Как весной не угробить спину и суставы
Весной проблемы со спиной и суставами у многих проявляются чаще. Причин много: резко возрастают физические нагрузки из-за садово-огородных работ, люди переходят на другую обувь, может сбоить иммунитет.
Избежать этого можно, если следовать некоторым рекомендациям, рассказала «Секрету» тренер Ольга Чижевская. Вот они:
- Любая физическая нагрузка после долгого перерыва должна нарастать в щадящем режиме;
- Перед работой на даче нужна лёгкая разминка;
- Во время работы на садовом участке старайтесь не находиться длительное время в одной и той же позе и меняйте вид деятельности каждые 15 минут;
- Не берите тяжёлые предметы рывком;
- Если вы решили заняться спортом, начните лучше с плавания и скандинавской ходьбы.
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