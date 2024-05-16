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Лапы ломит, а хвост отваливается. Почему при смене погоды болят суставы

Россиянам объяснили связь между изменениями погоды и болью в суставах. Многие люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательной системы, отмечают такую особенность: как только меняется погода, боли в пояснице или суставах усиливаются. Это не совпадение. Почему так происходит, объяснила врач-ревматолог «СМ-Клиники» Алина Пузакова.

Ревматолог объяснил, почему при смене погоды болят суставы
© Freepik

Почему суставы реагируют на погоду

Причин, по словам врача, может быть несколько:

  • При переменах атмосферного давления или перепадах температуры может увеличиться жёсткость суставов, между тканями возникает сильное трение. От механического напряжения они становятся более чувствительными к боли;
  • Скачки атмосферного давления могут временно нарушить давление в организме. Из-за этого вырастет чувствительность нервных окончаний;
  • Будет ли атмосферное давление влиять на боль в суставе, зависит от его состояния, добавила ревматолог в беседе с «Газетой.Ru». Например, если есть субхондральные кисты (небольшие полости в костной ткани), при повышении атмосферного давления давление внутри них будет расти, что спровоцирует болевой синдром.

Как весной не угробить спину и суставы

Весной проблемы со спиной и суставами у многих проявляются чаще. Причин много: резко возрастают физические нагрузки из-за садово-огородных работ, люди переходят на другую обувь, может сбоить иммунитет.

Избежать этого можно, если следовать некоторым рекомендациям, рассказала «Секрету» тренер Ольга Чижевская. Вот они:

  • Любая физическая нагрузка после долгого перерыва должна нарастать в щадящем режиме;
  • Перед работой на даче нужна лёгкая разминка;
  • Во время работы на садовом участке старайтесь не находиться длительное время в одной и той же позе и меняйте вид деятельности каждые 15 минут;
  • Не берите тяжёлые предметы рывком;
  • Если вы решили заняться спортом, начните лучше с плавания и скандинавской ходьбы.
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