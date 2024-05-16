Онколог перечислила симптомы рака мочевого пузыря

Онколог Элисон Бертл рассказала, как отличить рак мочевого пузыря от менструации, связанной с наступлением менопаузы.

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По словам онколога Элисон Бертл, зачастую рак мочевого пузыря у женщин диагностируют на поздних стадиях, поскольку изначально симптомы, связанные с болезнью, списывают на наступление менопаузы и менструации, связанные с этим состоянием.

Поэтому женщинам, которые столкнулись с раком мочевого пузыря, в среднем приходится обращаться к врачам до пяти раз, прежде чем им поставят правильный диагноз.

Бертл отметила, что чаще всего первый симптом рака мочевого пузыря – это боль и кровь в моче. Также наблюдаются болезненные мочеиспускания, тянущие боли в пояснице, потеря веса, усталость, недержание и боли в животе.

Бертл подчеркивает, при появлении таких симптомов нужно сразу обращаться к врачу и пройти тщательное обследование, сообщает Daily Mail. Своевременно начатое лечение позволяет добиться полной ремиссии.

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