Раскрыта неожиданная опасность окрашивания волос

Регулярное окрашивание волос увеличивает вероятность развития рака, предупредила врач-онколог Хамис Магомедова. Неожиданную опасность популярной процедуры она раскрыла в беседе с изданием «Доктор Питер».

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Магомедова, сославшись на научные данные, опубликованные в конце 2019 года в «Международном журнале о раке», заявила, что окрашивание волос всего раз в год на девять процентов увеличивает вероятность онкологических заболеваний.

«Причем женщины африканского происхождения склонны к раку груди гораздо больше других», — уточнила она.

Продолжительность использования средства, добавила врач, не имеет значения.

Кроме того, продолжила онколог, многие уходовые продукты для волос содержат токсичные компоненты, негативно влияющие на гормональный фон и жизненно важные процессы в организме.

Ранее 57-летний врач и известный исследователь рака из Австралии Ричард Сколайер избавился от опухоли в мозге на последней стадии благодаря экспериментальному методу лечения, в разработке которого он сам принимал участие.