Геннадий Онищенко объяснил, опасен ли верблюжий грипп

Журнал Health сообщил о вспышке верблюжьего гриппа. Как уточняется, «верблюжий грипп» предполагает 35% смертности и, убив одного человека, заражает еще двоих. По словам Геннадия Онищенко, от названия штамма мало что зависит. Об этом он сообщил Общественной Службе Новостей.

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«У нас были свиные штаммы, птичьи. Нужно понять, что все штаммы – птичьи и приходят из среды природного резервуара, который находится в Юго-Восточной Азии. Это водоплавающая птица – она всегда носительница штаммов гриппа и периодически тот или иной штамм попадает в свинью. А поскольку свинья по своей физиологии и биологии близка к нам, он попал и в человека», – сказал он.

Такие публикации, по мнению Онищенко, хоть и не полностью достоверны, но могут иметь под собой какую-то основу. Поэтому надо более внимательно наблюдать за подобными сообщениями и важно, в каких изданиях они появляются, считает он. Онищенко добавил, что информация о верблюжьем штамме достаточно тревожная несмотря на то, что в Северном полушарии его не было. При этом его «появление» в Южном полушарии, где начинается рост заболеваемости гриппом, не представляет профессионального интереса.