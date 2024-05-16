Геннадий Онищенко объяснил, опасен ли верблюжий грипп
Журнал Health сообщил о вспышке верблюжьего гриппа. Как уточняется, «верблюжий грипп» предполагает 35% смертности и, убив одного человека, заражает еще двоих. По словам Геннадия Онищенко, от названия штамма мало что зависит. Об этом он сообщил Общественной Службе Новостей.
«У нас были свиные штаммы, птичьи. Нужно понять, что все штаммы – птичьи и приходят из среды природного резервуара, который находится в Юго-Восточной Азии. Это водоплавающая птица – она всегда носительница штаммов гриппа и периодически тот или иной штамм попадает в свинью. А поскольку свинья по своей физиологии и биологии близка к нам, он попал и в человека», – сказал он.
Такие публикации, по мнению Онищенко, хоть и не полностью достоверны, но могут иметь под собой какую-то основу. Поэтому надо более внимательно наблюдать за подобными сообщениями и важно, в каких изданиях они появляются, считает он. Онищенко добавил, что информация о верблюжьем штамме достаточно тревожная несмотря на то, что в Северном полушарии его не было. При этом его «появление» в Южном полушарии, где начинается рост заболеваемости гриппом, не представляет профессионального интереса.