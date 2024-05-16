Эндокринолог назвал продукты, противопоказанные при панкреатите

Панкреатит – одно из заболеваний поджелудочной железы, при котором орган не может нормально функционировать. Это приводит к пожелтению кожи, белков глаз, тошноте, рвоте, вздутию и даже быстрому похудению без особых усилий.

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Диагностировать заболевание можно как по УЗИ, так и по результатам анализов.

Чтобы облегчить состояние больного, необходимо придерживаться определенной диеты. По словам врача-эндокринолога и гастроэнтеролога Диляры Лебедеой, пациенту рекомендована диета, содержащая мясо, рыбу, крупы, молочные продукты.

Зато редис, ревень, шпинат и лук стоит полностью исключить из рациона. Это же касается алкоголя и жирной, острой пищи.

Ранее врач назвала дозу алкоголя, которая вызовет острый панкреатит, если его принимать вместе с шашлыками, содержащими канцерогены. А по словам врача-гастроэнтеролога Дарьи Утюмовой, одним из самых вредных продуктов для поджелудочной считается картофель.