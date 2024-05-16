Паразиты, которые встречаются у кошек, могут привести к слабоумию у людей, рассказала «Газете.Ru» фельдшер Наталья Балан. По ее словам, заражение паразитами от питомца может стать причиной развития психического расстройства.

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"Toxoplasma gondii — облигатный паразит, который встречается у котов. Паразит воздействует на работу головного мозга — он проникает в центральную нервную систему и влияет на нейромедиаторы. Поведение человека становится изменчивым, а инфекция может напрямую стать причиной развития психического расстройства", — объяснила специалист.

Фельдшер отметила, что обычно заражение таким паразитом от кошек происходит из-за укусов, царапин или несоблюдения гигиенический норм. Кроме того, зараженность токсоплазмозом в мире составляет около 35%.

Токсоплазмоз негативно влияет на пожилых людей, добавила Балан. Он становится причиной истощения, потерей мышечной массы и нарушений когнитивных функций, что может привести к деменции, подытожила фельдшер.

Ранее врач Анна Шестакова рассказала, что деменция (приобретенное слабоумие) проявляется у пожилых людей проблемами с памятью и вниманием, нехарактерными для конкретного человека обидчивостью и капризностью. Медик добавила, что к симптомам недуга также относятся быстрая утомляемость, нарушение сна и утренние сборы на работу человека, много лет находящегося на пенсии.