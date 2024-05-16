Вейпы превратили легкие молодой женщины в старушечьи

Daily Mail: вейпы «состарили» лёгкие молодой американки до состояния 80-летней. Вредной привычкой Ханна Рот из Теннеси, по её словам, обзавелась во время пандемии. Вскоре привычка переросла в настоящую одержимость: женщина курила каждый час. Пока однажды она не заметила, что её лёгкие начали «хлюпать». В больнице американке сказали, что электронные сигареты «поджарили ей лёгкие, как куриные крылышки».

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Что случилось

К врачам женщина обратилась, когда к «хлюпанью» в лёгких добавилась температура под 40 градусов. Оказалось, что на фоне курения вейпов у неё развилась пневмония.

По словам врачей, за четыре года активного увлечения электронными сигаретами лёгкие 30-летней матери двоих детей стали похожи на лёгкие 80-летней.

Тем не менее прогноз у врачей оптимистичный. По их словам, если женщина откажется от пагубной привычки, её лёгкие со временем восстановятся.

Самые вредные вейпы

Учёные из Питтсбургского университета в США выяснили, что жидкость для вейпа со вкусом ментола самая опасная для здоровья. Это связано с тем, что такие смеси создают наибольшее количество токсических микрочастиц.

Курение вейпов со вкусом ментола приводит к ухудшению функции лёгких. Оказалось, что у тех, кто курил вейпы с ментолом, вдох менее глубокий, чем у остальных. Причём от возраста это не зависело.