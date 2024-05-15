Онколог предупредила о симптоме рака, который часто путают с менопаузой
Врач Бертл: женщинам в менопаузе нужно следить за симптомами рака мочевого пузыря. По данным Daily Mail, двум третям пациентов с раком мочевого пузыря сначала ставят неверный диагноз. И хотя эта болезнь чаще поражает мужчин, женщинам приходится сложнее. По словам онколога, пациентки с таким видом рака в среднем пять раз обращаются к врачам, прежде чем их наконец отправляют к профильному специалисту.
Как женщине не пропустить рак мочевого пузыря
На онкологию может указывать появившаяся кровь в моче. Однако в случае с женщинами этот опасный симптом врачи могут пропустить, списав его на проявления менопаузы, отметила онколог Элисон Бертл.
По её словам, таким пациенткам чаще всего ставят ошибочные диагнозы. В результате женщины теряют драгоценное время, пока пьют антибиотики якобы от инфекции и ходят по врачам в попытках выяснить, что с ними.
Как ещё проявляется рак мочевого пузыря
Довольно часто этот вид рака протекает бессимптомно, рассказал онколог и онкохирург Антон Иванов. Помимо крови в моче, обратить внимание стоит на такие проблемы, как:
- частое и болезненное мочеиспускание;
- неконтролируемые позывы;
- бледность кожи;
- боль в пояснице из-за почечной недостаточности;
- усталость и слабость.