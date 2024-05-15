Травматолог опроверг миф о возможности излечить плоскостопие

Травматолог-ортопед Александр Кондратьев в рамках эфир телеканала «Доктор» проанализировал феномен развития плоскостопия и развеял главный миф о нем. Эксперт пояснил, что вылечить данный недуг практически невозможно.

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— Лечения плоскостопия, по сути, не существует. Это стойкая деформация, от нее нет чудо-средства. Правда, делают операции, но после них еще предстоит долгая реабилитация, — констатировал врач.

Кондратьев пояснил, что полностью излечить плоскостопие нельзя, однако можно замедлить его прогрессирование. Для этого необходимо заниматься лечебной физкультурой и тренировать мышцы связочного аппарата стоп.

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