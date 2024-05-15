Россиянин случайно вонзил себе нож в сердце и сам пришел в больницу

В Ленобласти мужчина проткнул себе сердце ножом, пока чистил корюшку. Эта история могла бы закончиться печально — процент выживаемости при ранении сердца невелик. Однако 38-летнему жителю Гатчины повезло: несмотря на тяжёлую рану, он смог сам добраться до больницы. Врачи наложили ему на сердце три шва. С момента ранения до того, как ему зашили сердце, прошло всего полтора часа.

Что случилось

По данным телеканала «ЛенТВ24», 9 мая мужчина чистил корюшку и случайно проткнул себя ножом. Лезвие вонзилось прямо в сердце и задело правый желудочек.

Как удалось спасти мужчину

Опасность таких ранений в том, что при каждом сокращении кровь выливается из сердца и попадает в сердечную сумку. Когда та заполняется, сердце как бы сжимает само себя и останавливается, рассказал хирург Павел Горохов, который оперировал мужчину.

Необычному пациенту повезло, потому что рана была небольшая и кровотечение было не таким интенсивным.

Чем всё закончилось

После операции мужчину оставили в реанимации. Но он уже пошёл на поправку и чувствует себя хорошо, сообщили в администрации Ленобласти.

Ранее в Москве прооперировали пациента с 10 шишками на голове. Они выросли, пока мужчина решался пойти к врачам.